Арт-объекты размещены около дома убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской, у редакции «Новой газеты», у офиса телеканала «Дождь» и в случайно выбранном месте в центре Москвы. Об этом екатеринбургский художник рассказал редакции «Новой газеты». Проект называется «Для нее, для него, для тебя, для меня» и посвящен памяти Анны Политковской, которую расстреляли в подъезде собственного дома. Убийца тогда сделал четыре выстрела в упор и контрольный — в голову. Автор перфоманса уверен, что гильзы от пуль стали символом свободолюбия и честной журналистики.

А необходимость размещения четвертого люка в секретном месте Слава ПТРК объяснил идеей о случайности жертв такого насилия. Он сказал, что пули летят не только в тех, кто опасен, но случайно могут зацепить любого. Также акции памяти Анны Политковской прошли в ряде европейских столиц, а власти США и Евросоюза потребовали от России привлечь к ответственности заказчиков ее убийства.

Европейский суд по правам человека признал, что расследование убийства Политковской не было эффективным. В Европе убеждены, что следствие работало недостаточно.

Телеканал «Дождь» признан российскими властями иностранным агентом.