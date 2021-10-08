Дмитрий Муратов переведет часть Нобелевской премии на лечение детей с редкими заболеваниями

Как сообщается в Telegram-канале «Новой газеты», главный редактор направит деньги фонду «Круг добра». Его в начале года создал российский президент. Общий размер премии превышает миллион долларов, однако эта сумма будет разделена Муратовым со вторым лауреатом, филиппинской журналисткой Марией Рессой. Журналисты получили премию за то, что усилия по защите свободы слова.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН.