Польша обвинила Белоруссию в стрельбе на границе

Официальный представитель погранслужбы утверждает, что белорусский патруль сделал несколько выстрелов в сторону солдат Войска польского. В результате инцидента никто не пострадал. В Минске отвергли все обвинения в свой адрес. Погранкомитет Белоруссии заявил, что сотрудники не применяли оружия в минувшие сутки.

С начала августа более 14 тысяч мигрантов пытались нелегально пересечь белорусско-польскую границу. Варшава возлагает ответственность за происходящее на Минск, утверждая, что таким образом белорусские власти пытаются спровоцировать миграционный кризис в Европе.