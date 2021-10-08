В Тюмени арестовали зам.главы местного управления ФСИН по делу о взятках

Как сообщает пресс-служба судов области, следствие считает, что Андрей Рукосмотров с 2015 по 2018 годы получал деньги и другое имущество предпринимателей. В обмен он помогал им заключать государственные контракты на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам. Общая сумма взяток превысила 370 тысяч рублей. При этом сам арестованный вину не признаёт.