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14:32, 08 октября 2021

В Тюмени арестовали зам.главы местного управления ФСИН по делу о взятках

Как сообщает пресс-служба судов области, следствие считает, что Андрей Рукосмотров с 2015 по 2018 годы получал деньги и другое имущество предпринимателей. В обмен он помогал им заключать государственные контракты на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам. Общая сумма взяток превысила 370 тысяч рублей. При этом сам арестованный вину не признаёт.  


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