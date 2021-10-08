В Тюмени арестовали зам.главы местного управления ФСИН по делу о взятках

Как сообщает пресс-служба судов области, следствие считает, что Андрей Рукосмотров с 2015 по 2018 годы получал деньги и другое имущество предпринимателей. В обмен он помогал им заключать государственные контракты на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам. Общая сумма взяток превысила 370 тысяч рублей. При этом сам арестованный вину не признаёт.
2021-10-08T14:32:31+03:00
2021-10-08T14:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 08 октября 2021
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