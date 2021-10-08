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14:32, 08 октября 2021

«Лига безопасного интернета» пожаловалась на пропаганду терроризма в песнях девяти музыкантов

Глава организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, сказала агентству ТАСС, что речь идет об исполнителях, популярных среди детей и подростков.
В прошлом месяце студент Пермского государственного университета устроил в учебном заведении стрельбу. Шесть человек погибли, еще несколько десятков пострадали. После этого Мизулина связала нападения на вузы с творчеством Моргенштерна. Позже в Казани отменили концерт этого исполнителя.  


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