«Лига безопасного интернета» пожаловалась на пропаганду терроризма в песнях девяти музыкантов

Глава организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, сказала агентству ТАСС, что речь идет об исполнителях, популярных среди детей и подростков.

В прошлом месяце студент Пермского государственного университета устроил в учебном заведении стрельбу. Шесть человек погибли, еще несколько десятков пострадали. После этого Мизулина связала нападения на вузы с творчеством Моргенштерна. Позже в Казани отменили концерт этого исполнителя.