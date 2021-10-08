На фоне нового максимума прироста умерших от коронавируса российские регионы вводят новые ограничения

Так, в Воронежской области с понедельника начнет действовать система QR-кодов. Согласно указу местных властей, посещать места массового скопления людей можно будет только, имея при себе документ, подтверждающий прохождение вакцинации, либо перенесенное в последние полгода заболевание.

В Саратовской области с 11 октября начинают обязательную вакцинацию работников образования и здравоохранения. По плану первую прививку они должны сделать до середины ноября, вторую – до середины декабря.

