Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 18

Еще вдвое больше пострадали. При этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, два пациента в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Сообщения об отравлении спиртным в регионе начали поступать в ночь на четверг. Следователи завели пять уголовных дел по статьям о незаконном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции. По информации местного МВД, четверо подозреваемых доставлены в отделения полиции. Изъято более 600 литров спиртосодержащей жидкости.