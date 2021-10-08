Конституционный суд Польши постановил, что отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией страны

Конституционный суд Польши постановил, что отдельные положения законодательства Евросоюза несовместимы с польской конституцией, что вызвало негативную реакцию Еврокомиссии, которая, согласно заявлению ее представителя, не намерена оставлять данное решение без ответа.

Как передает Дойче велле, комиссар ЕС по вопросам юстиции заявил, что Брюссель «без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с существующими договорами с целью обеспечить единообразное применение и целостность законодательства Евросоюза». — Чиновник не назвал конкретные меры, но отметил, что они могут последовать в течение нескольких недель или даже дней.

Председатель Европарламента в свою очередь заявил, что, цитата, «верховенство законодательства должно быть неоспоримо, и нарушать его значит бросать вызов одному из основополагающих принципов ЕС».

Предложение польскому Конституционному суду вынести решение о преобладании национальной конституции над европейским законодательством было выдвинуто в марте премьером Моравецким, что сразу же вызвало беспокойство Еврокомиссии, отмечает Дойче велле. За год до этого Брюссель инициировал расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы, потребовав от Варшавы привести эту систему в соответствие стандартам объединенной Европы. Критики польских властей считают, что оспаривание верховенства права ЕС ставит под угрозу будущее Польши в Евросоюзе и стабильность самого блока.

Несогласные с решением суда устроили перед его зданием в Варшаве акцию протеста. Польские газеты пишут, что конфликт Польши с европейским законодательством может повлиять на выделение стране пока не одобренных Брюсселем кредитов и грантов Фонда восстановления ЕС на общую сумму в 58 миллиардов евро.