Глава МИД Сергей Лавров заявил о невозможности быстро нарастить поставки газа в Европу

России для увеличения поставок газа в Европу нужно сначала заключить контракты, только после этого можно увеличивать добычу и продумывать маршрут поставки. Об этом сегодня на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса рассказал глава МИД Сергей Лавров. Он уверен, что в нынешней ситуации Россию пытаются поссорить с Евросоюзом. Лавров предложил избегать политизации вопроса с газом и думать только о тех, кто может пострадать, если страны не договорятся.

Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер отмечал, что из-за высоких цен на газ может пострадать репутация Москвы, которая либо не может, либо не хочет увеличивать поставки топлива.

На протяжении нескольких недель стоимость газа в Европе росла. Максимум пришелся на середину этой недели, когда цена составляла почти две тысячи долларов за тысячу кубометров. Вчера она рухнула почти до тысячи долларов, потом котировки снова подросли, но прежних значений уже не достигли.

Эксперты считают, что динамика роста цен на голубое топливо в скором времени может продолжиться вплоть до отметки в 2500 долларов за тысячу кубометров.