17 человек погибли и 16 находятся в больницах в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области

По последним данным, 17 человек погибли и 16 находятся в больницах в результате массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области. По фактам незаконного производства, хранения и сбыта алкогольной продукции возбуждено пять уголовных дел. Задержаны трое подозреваемых.

На восток Оренбургской области в связи с ситуацией с массовым отравлением суррогатным алкоголем выехал губернатор Денис Паслер. Туда отправлена бригада наркологов и реаниматологов, готова к работе санавиация. Продолжается выявление тех, кто употреблял спиртосодержащую жидкость. Правительство просит глав территорий подключить к работе народные дружины и соцработников для обхода домов, в частности одного умершего уже обнаружили таким образом.

Кроме того, во всех правительственных соцсетях появились предупреждения воздержаться на время от покупки алкоголя. Рассылку с аналогичной просьбой начало МЧС. Также предлагается распространять листовки в магазинах и отделениях почты. В крови у пострадавших обнаружили метанол. В ряде случаях его концентрация превышала норму в 5 раз, причем некоторые выпили только полстакана. Все погибшие и пострадавшие покупали поддельную продукцию в Орске. Алкоголь продавали под видом разным марок в том числе: «Волк», «Родники Сибири», «Снежная Королева», коньяк «Афродита» и другие.

Все пострадавшие живут на востоке Оренбургской области, а суррогатный алкоголь покупали в Орске.