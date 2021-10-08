Нобелевская премия мира присуждена двум журналистам – главреду «Новой» Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса

Муратов и основательница сайта Rappler Мария Ресса отмечены за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является обязательным условием демократии и прочного мира. При этом, как отмечают в Норвежском нобелевском комитете, в их лице награду получают все журналисты, которые отстаивают эти принципы во все менее благоприятных для этого условиях.

Выступая в Осло, глава комитета напомнила основные вехи биографии Муратова, подчеркнула, что «Новая газета» занимается темами коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, фальсификации выборов и использования российских военных за пределами страны. Именно за твердую позицию, в том числе главного редактора издание и коллектив подвергаются преследованиям и даже убийствам, сказала глава нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен.

Филиппинка Мария Ресса в свою очередь разоблачает злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм. Центральной темой основанного ей в 2012 году издания Rappler стала кровавая кампания по борьбе с наркотиками, развязанная президентом Родриго Дутерте. Масштаб репрессий на Филиппинах напоминает войну против собственного народа, заявили в Нобелевском комитете.

Последний раз Нобелевскую премию россияне получали в 2010 году. Тогда награду в области физики присудили ученому Константину Новоселову и его коллеге Андрею Гейму.

Сам Муратов заявил, что премия мира – это заслуга «Новой газеты» и журналистов, погибших за свободу слова. Он намерен направить часть Нобелевской премии на лечение детей со спинальной мышечной атрофией, а также на решение проблем журналистов.

Ранее, выступая в эфире «Эха», Муратов говорил о давлении, которому в России подвергаются независимые СМИ – в частности, журналистов признают иностранными агентами.

По мнению Муратова, некоторые журналисты, которых власти признали иностранными агентами – это гордость России.

В Кремле поздравили нобелевского лауреата. Высокую оценку деятельности Муратова дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Муратов стал третьим человеком в истории Советского Союза и России, получившим Нобелевскую премию мира, после первого президента СССР Михаил Горбачева и академика Сахарова.

Пользователи соцсетей по-разному реагируют на решение Нобелевского комитета.

Решение наградить нобелевской премией мира Дмитрия Муратова вызвало противоречивые мнения. Многие возмущены тем, что престижную премию не дали находящемуся за решёткой оппозиционеру Алексею Навальному, он тоже был среди претендентов на премию мира. Экономист Константин Сонин даже назвал коррумпированным решение Норвежского Нобелевского комитета. По его мнению, Муратов «фигура совершенно неподходящего масштаба, а слава Новой газеты связана с другими людьми.

Ряд сторонников Навального обвиняют Муратова в том, что он «запятнал себя» сотрудничеством с российскими властями. С этим не согласна известный юрист Елена Лукьянова. «Дмитрий Муратов! Круто! Мощнейшая личность» — написала юрист в фейсбуке. Доволен тому, что главный редактор Новой газеты стал обладателем Нобелевской премии мира и политик Дмитрий Гудков. И всё же по его мнению премию должен был получить Навальный, поскольку она ему нужнее. Предприниматель Леонид Невзлин в твиттере назвал совершенно заслуженной присуждение премии Муратову и поздравил весь коллектив Новой газеты.

Наконец соратница Навального Ксения Фадеева призналась, что не понимает ненависти по поводу того, что главный редактор Новой получил премию мира. «Реакция встречается такая, как будто Нобеля дали директору ФСБ Бортникову», — отмечает активистка.

В свою очередь главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсетях написала: ей хочется думать, что нобелевскую премию мира Муратов получил за то, что«деятельно и страстно помогает больным детям».