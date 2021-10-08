Московская транспортная карта «Тройка» может стать общероссийской системой оплаты проезда

Об этом сказал столичный мэр Сергей Собянин, отметив, что она работает уже в девяти регионах страны. С сегодняшнего дня «Тройка» начала действовать в тестовом режиме в Карелии.

Транспортная карта существует с 2013-го года. Собянин сказал, что два года подряд она удостаивалась международной премии как самая «умная» транспортная карта в мире.