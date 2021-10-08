В московском транспорте за третий квартал этого года выявили больше 130 тысяч нарушений масочного режима

В госучреждении «Организатор перевозок» агентству Интерфакс рассказали, что соблюдение санитарных мер контролирует весь профильный штат, а также сотрудники службы безопасности метрополитена – всего почти 2 тысячи человек. Как сообщалось ранее, с сентября контролеры начали оформлять постановления о нарушениях в электронном виде.

В России за сутки выявили максимум умерших от коронавируса – 936 человек. Зараженных, по данным оперативного штаба, больше 27-ми тысяч.