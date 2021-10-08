Около 100 человек, по предварительным данным, погибли при взрыве в шиитской мечети на севере Афганистана

Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на местное издание «Аамадж Ньюс». Взрыв раздался примерно полтора часа назад. В это время у мечети было много людей, собравшихся на пятничную молитву. Пока ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за случившееся.