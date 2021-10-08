Песков: Инцидент с избиением пассажира метро дагестанцами не свидетельствует о межнациональной напряженности в стране

Такое мнение выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, не почувствовали ли в Кремле некоторую межнациональную напряженность в связи с этим инцидентом.

«Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах – неважно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее», — сказал он.

Д.Песков призвал не предвосхищать какие-то судебные решения. «Это не наша компетенция. Но то, что речь идет о подонках, — это однозначно. К сожалению, подонки — они самой разной национальности», — заключил он.

4 октября между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, СК РФ же сообщил о намерении забрать материалы себе и завел дело о покушении на убийство.

Кроме того, поскольку при задержании нападавшие оказывали сопротивление полицейским, вдобавок один из них угрожал колющим предметом, а другой достал перцовый баллончик, им могут также вменить применение насилия в отношении представителя власти, отметили в СК.

Трое подозреваемых, все — уроженцы Дагестана, арестованы.