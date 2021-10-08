Компания «Фольксваген» в ближайшие месяцы снизит производство автомобилей в России

Это связано с глобальным дефицитом полупроводников, – рассказали агентству ТАСС в пресс-службе концерна. «Фольксваген» пообещал увеличить объемы выпуска машин, как только в ситуации с поставками наметится улучшение. Отмечается, что на продукцию от концерна есть стабильный спрос.