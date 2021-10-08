Об этом сообщают организаторы. Кандидатуру итальянского города еще этим летом представила его мэр. На проведение конкурса претендовали также Милан, Болонья, Римини и Пезаро.
В этом году «Евровидение» проходило в Роттердаме. Победу одержала итальянская группа «Манескин».
Песенный конкурс «Евровидение» в следующем году примет Турин
Об этом сообщают организаторы. Кандидатуру итальянского города еще этим летом представила его мэр. На проведение конкурса претендовали также Милан, Болонья, Римини и Пезаро.