Песенный конкурс «Евровидение» в следующем году примет Турин

Об этом сообщают организаторы. Кандидатуру итальянского города еще этим летом представила его мэр. На проведение конкурса претендовали также Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

В этом году «Евровидение» проходило в Роттердаме. Победу одержала итальянская группа «Манескин».