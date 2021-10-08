Дмитрий Муратов назвал присужденную ему Нобелевскую премию мира заслугой коллег, погибших за свободу слова

Это Игорь Домников, Юрий Щекочищин, Анна Политковская, Анастасия Бабурова, Наталья Эстемирова и Станислав Маркелов, – цитирует главного редактора «Новой газеты» агентство ТАСС.

Нобелевскую премию мира также получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Комитет решил присудить награду за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».