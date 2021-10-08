Песков: Москва предпримет меры в ответ на сокращение миссии России при НАТО

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы», — подчеркнул он.

Как отметил Д.Песков, этот инцидент показывает, что «пока о сотрудничестве России с НАТО говорить не приходится». «Сотрудничества нет. Возможности для диалога наши НАТОвские контрагенты сужают. НАТО – это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия. Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его воспринимаем, и это наше восприятие отчетливо подтверждается действиями этого блока», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Североатлантический альянс вдвое сократил миссию России при НАТО с 20 до 10 человек. В МИД РФ данное решение назвали нелепым.