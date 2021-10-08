Отборочный матч Чемпионата мира 2022 между командами России и Словакии состоится сегодня

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин ранее подчеркнул, что игроки быстро усваивают всё, что было на тренировках.

Начало матча запланировано на 21:45. Игра пройдёт в Казани. Трибуны будут заполнены только на 30% из-за коронавирусных ограничений. Российская команда на втором месте в группе с 13-ю очками.