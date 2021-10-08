Школы и детские сады Екатеринбурга проверяют после сообщений в родительских чатах о готовящейся стрельбе

В учреждениях усилен контроль.

Спецслужбы в Екатеринбурге сегодня работают в режиме повышенной готовности. С самого утра бойцы Росгвардии проверили школы после появившихся слухов о готовящихся нападениях анонимными стрелками. Родители чатах пересылают друг другу страшные сообщения о том, что в городе якобы готовятся теракты в школах и садиках. Из-за этих слухов многие решили сегодня оставить детей дома. Тем временем в полиции просят горожан не паниковать.

Сотрудники правоохранительных органов не нашли ни одного подтверждения этой информации. — сообщил начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых. Департамент образования уже обратил внимание директоров школ на необходимость усилить контроль. Как сообщал Е1, накануне вечером в школьных чатах появились сообщения о том, что несколько стрелков собираются напасть на школы и садики. Часть родителей заметила, что такую же информацию несколько дней назад рассылали и в других городах.

ЧП в сообщениях предвещали также колледжам и некоторым вузам, однако никаких подтверждений этому не нашлось. Тревога родителей усилилась после трагедии в Перми.