Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира

Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Престижная награда также досталась журналистке-расследователю из Филиппин. Лауреатов около часа назад объявили в Осло.

Мужественная борьба за свободу слова и усилия по защите свободы мнений как непременного условия для демократии и мира. За это журналистов из России и Филиппин Дмитрия Муратова и Марию Рессу Норвежский Нобелевский комитет наградил премией мира. Новая газета, которую возглавляет Муратов, с момента основания в 93-м году публиковала статьи на темы от коррупции, полицейского насилия и незаконных арестов до применения российских войск за пределами страны, отметила глава Норвежского комитета. Берит-Рейс Андерсен подчеркнула, что шесть журналистов Новой за почти 30 лет существования газеты были убиты, включая Анну Политковскую, которая писала о войне в Чечне.

Главный редактор издания, несмотря на угрозы, последовательно защищал право журналистов освещать эти темы, отметили в комитете. Муратов сказал СМИ, что премия не его заслуга, а в целом газеты и коллег, погибших за свободу слова: Анны Политковской, Юрия Щекочихина, Анастасии Бабуровой и других. Получившая Нобелевскую премию мира филиппинская журналистка на родине стала символом борьбы за свободу прессы в стране, чей президент публично обвиняет журналистов в коррумпированности. В отношении Марии Рессы возбуждали целый ряд уголовных дел из-за её расследований. Издание Time в 2018 признало Рессу в числе других журналистов человеком года.

Муратов — третий россиянин, удостоенный Нобелевской премии мира. До него награду получали академик, правозащитник Андрей Сахаров и первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв. Вручение престижной премии пройдет 10 декабря в рамках Нобелевской недели.

Сам Муратов заявил, что премия мира – это заслуга «Новой газеты» и журналистов, погибших за свободу слова. Он намерен направить часть Нобелевской премии на лечение детей со спинальной мышечной атрофией, а также на решение проблем журналистов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Он назвал Муратова талантливым и смелым журналистом.

Между тем, некоторые пользователи соцсетей критикуют решение Нобелевского комитета. Они считают, что премию мира должен был получить политик Алексей Навальный.