Депутата Верховной Рады Украины, 33-летнего Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе Киева

Об этом сообщила полиция. По предварительным данным, депутату стало плохо в такси. Причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой «естественная смерть», – сообщает ТАСС со ссылкой на данные прокуратуры.

Антон Поляков стал депутатом Рады в 2019 году. Его кандидатуру выдвинула президентская партия «Слуга народа», но затем Поляков вышел из партии и стал членом депутатской группы «За будущее», которую связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.