65% респондентов ничего об этом не слышали. При этом 48% участников опроса отрицательно относятся к инициативе, которая позволяет помешать избранию кандидатов от партии власти.
Российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.
По данным «Левада-центра», проект «Умное голосование» политика Алексея Навального поддерживают 8% россиян
65% респондентов ничего об этом не слышали. При этом 48% участников опроса отрицательно относятся к инициативе, которая позволяет помешать избранию кандидатов от партии власти.