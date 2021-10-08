Силовики доставили бывшего кандидата в депутаты петербургского парламента Никиту Сорокина в Невский районный суд

Его обвиняют в неповиновении требованиям полиции во время голосования, когда он отказался покинуть избирательный участок.

Ночью в последний день выборов Никита Сорокин вызвал полицию на избирательный участок, чтобы помешать похищению бюллетеней. Однако вместо этого силовики попытались выдворить самого Сорокина, а когда он отказался уйти, стали его душить и заламывать руки.