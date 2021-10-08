Российский Минздрав сообщил, что направил Евросоюзу документы для признания сертификатов вакцинации от ковида

Ведомство рассчитывает на встречу с европейскими экспертами до конца года.

В Минздраве не согласны с утверждениями посла Евросоюза о том, что российская сторона затягивает одобрение вакцины «Спутник» в странах европейского сообщества. Документы, запрошенные ЕС в представительство союза направили в сентябре, где в конце месяца подтвердили их получение, сообщили в пресс-службе министерства. Там уточнили, что сейчас согласовывают детали визита в Москву сотрудников Европейского агентства лекарственных средств.

Цель поездки решить вопросы, которые касаются ковид-сертификатов, в странах ЕС они действуют с июля. Западные эксперты могут приехать уже в декабре, сообщили в Минздраве. Вчера посол ЕС в России Маркус Эдерер сказал газете РБК, что российская сторона раз за разом откладывает сроки проведения инспекции, которой добивается агентство лекарственных средств, что процесс затягивает. Эдерер также добавил, что Москва политизирует вопрос с признанием Спутника в Европе.

Напомним, что препарат, зарегистрированный больше года назад в России и с тех пор одобренный в 70 странах мира, до сих пор официально не разрешён медицинским регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения.

В Российском фонде прямых инвестиций считают, что ВОЗ в ближайшие несколько месяцев одобрит вакцину Спутник.