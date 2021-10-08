Лауретами Нобелевской премии мира 2021 года стали Дмитрий Муратов и Мария Ресса

Об этом только что сообщил комитет премии.

В заявлении комитета отмечено, что они получили награду за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является условием для демократии и мира».

Дмитрий Муратов является главным редактором «Новой газеты», а Мария Ресса — филиппинская журналистка.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа — крупнейшая гуманитарная организация, борющаяся с голодом.

Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов поприветствовал присуждение Нобелевской премии мира журналистам и отметил важность их деятельности. Михаил Федотов отметил, что сам Нобелевский комитет заслуживает всяческого одобрения за внимание к проблемам свободы слова.