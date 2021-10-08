Правозащитник Пономарев обратится к Москальковой по поводу создания в ГД комиссии по расследованию пыток в тюрьмах

Правозащитник Лев Пономарев (внесен в реестр иностранных агентов) обратится к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой по поводу создания в Госдуме комиссии по расследованию пыток и других преступлений в местах лишения свободы. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сейчас буду просить Татьяну Николаевну Москалькову, чтобы она обратилась в Госдуму и сделала там доклад. В законе прописано, что уполномоченный по правам человека регулярно делает доклад в Госдуме. Чтобы там возникла постоянно действующая комиссия. Если в составе Госдумы начнет работать комиссия по расследованию преступлений в местах содержания под стражей, тогда, может быть, что-нибудь произойдет», — сказал Л.Пономарев.

В октябре 2021 года основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила архив размером 40 Гб, который содержит порядка 1000 видео и документов из учреждений ФСИН по всей России; его представил отбывший заключение компьютерный специалист, привлеченный к работе в колонии и имевший доступ к базе данных видеорегистрации. Он лично подвергался насилию во время своего заключения и уже покинул страну. На следующий день проект распространил несколько видео с пытками и изнасилованиями заключенных в туберкулезной больнице ФСИН N1 в Саратове. Позднее Gulagu.net выложил новую порцию видеороликов, снятых, по утверждению правозащитников, в колониях из других регионов: ИК-6 на Камчатке, ИК-4 в Белгородской области и неназванной колонии в Забайкалье.

В связи с изнасилованием осужденных в Саратове Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел. В отставку подал начальник регионального управления ФСИН, постов лишились и четверо его подчиненных, включая начальника тюремной больницы.