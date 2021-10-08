Московская полиция задержала жительницу Новой Москвы, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире более 500 человек. По этому факту возбуждены уголовные дела. В полиции уточнили, что фактически помещения пустовало. Сама хозяйка жила в другом месте.