Московская полиция задержала жительницу Новой Москвы, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире более 500 человек. По этому факту возбуждены уголовные дела. В полиции уточнили, что фактически помещения пустовало. Сама хозяйка жила в другом месте.
2021-10-08T11:32:59+03:00
2021-10-08T11:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 08 октября 2021
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