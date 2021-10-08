Минздрав объявило о предстоящем визите представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник»

Министерство здравоохранения России объявило о предстоящем визите представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник». Их ожидают в Москве в декабре. Минздрав сообщил также, что направил в ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации, – сообщает РИА.
2021-10-08T11:32:31+03:00
2021-10-08T11:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 08 октября 2021
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