Минздрав объявило о предстоящем визите представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник»

Министерство здравоохранения России объявило о предстоящем визите представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник». Их ожидают в Москве в декабре. Минздрав сообщил также, что направил в ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации, – сообщает РИА.