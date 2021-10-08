Бастрыкин поручил центральному аппарату СК контролировать расследование массового отравления контрафактным алкоголем

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства контролировать ход расследования массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области. По фактам незаконного производства, хранения и сбыта алкогольной продукции возбуждено пять уголовных дел. Они объединены в одно производство. Задержаны трое подозреваемых.

По последним данным, погибли 17 человек, еще 16 пострадали.