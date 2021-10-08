Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства контролировать ход расследования массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области. По фактам незаконного производства, хранения и сбыта алкогольной продукции возбуждено пять уголовных дел. Они объединены в одно производство. Задержаны трое подозреваемых.
По последним данным, погибли 17 человек, еще 16 пострадали.
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК контролировать расследование массового отравления контрафактным алкоголем
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства контролировать ход расследования массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области. По фактам незаконного производства, хранения и сбыта алкогольной продукции возбуждено пять уголовных дел. Они объединены в одно производство. Задержаны трое подозреваемых.