Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного военнослужащего

Это произошло впервые в новейшей истории страны, – отметили в офисе главы государства. В комиссии по вопросам помилования уточнили, что помилованы те, кто не совершал тяжких преступлений. Комиссия не рассматривала дела осужденных за убийство или совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
2021-10-08T11:04:58+03:00
2021-10-08T11:04:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:04, 08 октября 2021
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