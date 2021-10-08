Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного военнослужащего

Это произошло впервые в новейшей истории страны, – отметили в офисе главы государства. В комиссии по вопросам помилования уточнили, что помилованы те, кто не совершал тяжких преступлений. Комиссия не рассматривала дела осужденных за убийство или совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.