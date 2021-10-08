Всемирное антидопинговое агентство обеспокоено внезапной отставкой трех членов наблюдательного совета РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность внезапной отставкой трех членов наблюдательного совета РУСАДА и намерено тщательно проанализировать ситуацию. Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов ранее заявил Интерфаксу, что обновление наблюдательного совета произошло вопреки Всемирному антидопинговому кодексу.

Бывший гендиректор РУСАДА Юрий Ганус уверен, что национальное антидопинговое агентство должно принимать организационные и кадровые решения в полном согласии с ВАДА. Об этом Ганус сказал в эфире «Эху».

В свою очередь, секретарь общего собрания РУСАДА Елена Спиридонова сообщила РИА, что три члена наблюдательного совета ушли в отставку по собственному желанию, и ВАДА в ближайшее время будет детально проинформировано о каждом из избранных представителей. Председатель наблюдательного совета РУСАДА Наталья Соколова заявила, что высказываниям Михаила Буханова будет дана правовая оценка.

