Посол ЕС в России считает, что Москва политизирует вопрос с признанием вакцины «Спутник V» в Европе

Подозрения в предвзятом отношении европейских бюрократов и медиков к российскому препарату беспочвенны. Эту позицию в ходе интервью пытался донести Маркус Эдерер. По его словам, Россия сама регулярно откладывает инспекции, о которых просит Брюссель. Это тормозит процесс признания «Спутника». Но именно Москва начинает политизировать эти задержки.

Постпред Евросоюза отметил, что отвечающие за регистрацию вакцин инспекторы невосприимчивы к давлению. Они работают в своем собственном мире, так Эдерер прокомментировал призывы и прогнозы высокопоставленных руководителей Франции и Италии относительно нерегистрации «Спутника».

Как отметил посол, претензии к вакцине озвучивали ранее в Всемирной организации здравоохранения, но экспертиза продолжается.

В Российском фонде прямых инвестиций ранее допускали регистрацию «Спутника» в Европе уже этой осенью. В Центре им. Гамалеи объясняли сложности с признанием вакцины с высокой конкуренцией на данном рынке.