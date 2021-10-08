Посол Евросоюза в России Марку Эдерер утверждает, что российские власти затягивают взаимное признание ковид-паспортов, которые облегчат поездки из России в Европу и обратно. В интервью РБК дипломат заявил, что Евросоюз еще в июле предоставил Министерству здравоохранения России всю необходимую информацию. ЕС уже признал сертификаты из 16 стран. Среди них Израиль, Турция и Северная Македония.
2021-10-08T10:32:10+03:00
2021-10-08T10:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 08 октября 2021
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