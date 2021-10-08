Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уволил двух своих заместителей после расследования команды Навального

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уволил двух своих заместителей Валерия Шамаева и Наталью Зубареву после расследования команды Навального, – сообщает интернет-издание «7х7». Авторы расследования выяснили, что Шамаев передал 150-метровую квартиру сыну Зубаревой. Недвижимость оценивается в 140 миллионов рублей. Пока неизвестно, возбуждены ли уголовные дела в отношении уволенных чиновников.