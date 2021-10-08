Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

Есть пострадавшие среди экипажа. Но сама субмарина продолжает работать.

Подводный корабль «Коннектикут» сейчас в безопасном и стабильном состоянии, уверяют в Военно-морских силах США. Ядерная установка и внутренние помещения не пострадали и остаются полностью работоспособными. Чего нельзя сказать о десятке моряков, которые в результате инцидента получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.

С чем именно столкнулась субмарина, неясно. Военное командование ведет расследование, передает телеканал CNN.

BBC в свою очередь отмечает, что американский корабль находился в одном из самых спорных регионов мира. Пекин претендует на большую часть Южно-Китайского моря, но соседи и США оспаривают эти притязания. Напряженность в регионе неуклонно растет.

Газета Wall Street Journal ранее писала о военных учениях с участием спецназа, которые американцы проводят в регионе. США обучают военных из непризнанного Тайваня на случай агрессии со стороны Китая, передает РБК.