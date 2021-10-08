В Казани сегодня, как ожидается, пройдут слушания по делу о краже бриллиантов на сумму 160 миллионов рублей

Колумбийца Эдгара Алехандро Валеро Валеро обвиняют в краже чемодана с драгоценностями, принадлежащего крупной якутской компании. Всего было похищено больше двух с половиной тысяч различных украшений. На прошлом заседании прокурору потребовалось около пяти часов, чтобы огласить весь список. Самым дорогим из украденного оказался браслет с сапфирами за 800 тысяч рублей. Летом 2018 года колумбиец приехал на Чемпионат мира по футболу.

По версии следствия, находясь в Казани, он подкараулил грузчиков, которые упаковывали драгоценности на местной ярмарке и украл чемодан с бриллиантами. Везти на родину украшения Валеро не стал и закопал их в надежде за ними вернуться. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Задержать удалось лишь спустя год, в Аргентине. Из-за коронавируса колумбийца экстрадировали в Россию только в марте. Валеро грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он полностью признаёт и раскаивается в содеянном.

На родине колумбиец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.