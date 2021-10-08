Польша не намерена выходить из Европейского союза, – заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий

Вчера вечером Конституционный суд республики объявил о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС. Это решение раскритиковали другие страны Евросоюза, в частности, Франция назвала это атакой на ЕС и предупредила, что Польша может лишиться финансовой поддержки Европы, если не будет выполнять правила сообщества.