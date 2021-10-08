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10:02, 08 октября 2021

По последним данным, в Оренбургской области 17 человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем

Еще 16 в больнице. Полиция задержала трех подозреваемых в нелегальном сбыте поддельной водки.

Производство нелегального алкоголя организовал житель Орска, сообщает региональное управление МВД. Продукцию, по данным полиции, он изготавливал у себя дома, там изъяли около 3000 пустых бутылок и оборудование.
Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад, где хранился алкоголь. Там было около 1300 пол-литровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью без маркировки.

Продукция продавалась при помощи двух сбытчиков через торговые точки. Сейчас, как передает следственный комитет, все трое задержаны.

По фактам гибели людей от суррогатного алкоголя возбуждено 5 уголовных дел по различным статьям, связанным со сбытом и изготовлением немаркированный алкогольной продукции.
Проверяются магазины и другие места, где мог продаваться контрафактный алкоголь.

Врачи составляют списки тех, кто мог употреблять алкоголь. Их планируется госпитализировать для антидотной терапии.  


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