Посол Евросоюза предупреждает, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России

Посол Евросоюза Маркус Эдерер предупреждает, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей, если создастся впечатление, что она не может или не хочет отреагировать на растущий спрос. В интервью РБК дипломат заявил, что страны Евросоюза обеспокоены ситуацией, и рост цен на газ будет обсуждаться на саммите ЕС в 20-х числах октября.