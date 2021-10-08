Всемирное антидопинговое агентство обеспокоено внезапной отставкой трех членов наблюдательного совета РУСАДА, включая его председателя, и запросила дополнительную информацию у российской стороны, – сообщает РИА. Секретарь общего собрания РУСАДА Елена Спиридонова утверждает, что три члена наблюдательного совета ушли по собственному желанию. Спиридонова пообещала, что в ближайшее время ВАДА будет детально проинформирована о каждом из избранных представителей.

Между тем, исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов заявил, что обновленный состав наблюдательного совета нелегитимен, так как не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.