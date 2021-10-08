Россия готовит ответ на высылку сотрудников своего представительства при НАТО

Один из вариантов – закрытие представительства, – сообщили источники «Коммерсанта». Сейчас идет обсуждение в межведомственном формате.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала нелепой выходкой сокращение численности российской миссии.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отзыв аккредитации у восьми сотрудников российской миссии не связан с конкретными событиями. Дипломаты выполняли задачи, которые не соответствует их статусу. Это агенты российских спецслужб, работавшие под прикрытием, – утверждает генсек.