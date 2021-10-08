Новый премьер-министр Японии заявил, что мирного договора с Россией не будет без решения территориального вопроса

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мирного договора с Россией не будет без решения территориального вопроса. Кисида выступил с первой программной речью в парламенте. Вчера премьер разговаривал по телефону с президентом России и подтвердил, что позиция Токио остается неизменной.

Япония претендует на несколько Южных Курильских островов. Она называет их своими северными территориями.