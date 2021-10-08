В Оренбургской области задержаны подозреваемые в сбыте контрафактного алкоголя, из-за которого погибли 14 человек

Склад с суррогатным алкоголем и пункт его производства следователи нашли почти в 300 километрах от Оренбурга. Они изъяли более четырех тысяч бутылок. В них был метиловый спирт, концентрация которого в разы превышает смертельную для человека дозу. Уточняется, что алкоголь был в таре с разными логотипами и без необходимой маркировки. По подозрению в сбыте и производстве опасной продукции задержаны три жителя региона. Местное управление Следственного комитета подчеркивает, что будет просить заключить обвиняемых под стражу.

Возбуждено пять уголовных дел, в том числе за сбыт опасных товаров, повлекшее смерть двух и более человек. Все дела объединены в одно производство.

По данным местных властей, пострадали 8 человек. За жизнь двоих сейчас борются медики.