Медуза осталась в реестре иностранных агентов

Апелляция издания была отклонена Мосгорсудом.

Мосгорсуд оставил в силе вердикт Замоскворецкого суда. Нижестоящая инстанция отказалась исключать Медузу из списка иностранных агентов, куда издание было внесено решением Минюста. Представители СМИ намерены продолжить борьбу и обжаловать это решение в Верховном суде. В Медузе опасаются, что статус заставит рекламодателей отказаться от сотрудничества, что повлечет за собой закрытие.

Главный редактор Иван Колпаков, которого цитирует РИА, ранее говорил, что четкого плана действий у журналистов нет, но поиски выхода будут продолжены. Медуза работает с 2014 года в латвийской юрисдикции. Коллектив редакции – часть журналистов портала Лента.Ру, которая ушла из редакции после увольнения Галины Тимченко, которая и стала основателем Медузы.