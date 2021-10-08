Сборная России сегодня проведет матч с командой из Словакии

Он пройдет в рамках отборочной сессии чемпионата мира по футболу – 2022 года.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне сказал, что определился с большей частью состава команды. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Одновременно на нем могут находится более 45 тысяч зрителей, однако из-за тяжелой ситуации по коронавирусу, трибуны будут заполнены только на 30%. На недавней пресс-конференции Карпин отметил, что для его игроков гораздо более важным и трудным окажется предстоящий в понедельник матч со Словенией, но только из-за того, что игра пройдет на выезде. Однако тренер сказал, что и сейчас нельзя расслабляться. Он уверен, что ментально команда готова на все сто, а вот судить о её физическом состоянии можно будет только на самой игре.

На сегодняшнем матче российской сборной для гарантированного выхода в финальную стадию чемпионата необходимо не только одержать победу, но и постараться забить максимальное количество голов. В противном случае российским спортсменам предстоит сыграть еще несколько смежных матчей.

Сборная России на данный момент занимает второе место после Хорватии в групповой турнирной таблице с результатом в 13 очков.