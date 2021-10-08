«Ъ»: Россия может закрыть представительство при НАТО в ответ на высылку своих дипломатов из Брюсселя

Такой вариант ответных мер в отношении НАТО рассматривается только, если Североатлантический союз «не придет в себя», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Что под этим подразумевается, не уточняется. Реакция на случившееся еще прорабатывается. Однако уже решено, что она затронет Военную миссию связи НАТО в Москве. Она была создана около 20 лет назад для диалога между профильным комитетом Брюсселя и Министерством обороны России по вопросам военного сотрудничества, но ее заморозили в 2014 году. Источник «Коммерсанта» считает, что даже одного человека, вместо 10, будет достаточно, так как уже несколько лет регулярных контактов не было.

Ранее Североатлантический Альянс обвинил восемь российских дипломатов во враждебной деятельности, в том числе в убийствах и шантаже. Их считают сотрудниками разведки. Они должны покинуть Брюссель до конца месяца. Еще двое сотрудников представительства России будут сокращены. Таким образом, российская миссия при НАТО уменьшится вдвое.

В альянсе отмечали, что все еще открыты для «содержательного разговора» с Москвой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла действия Брюсселя