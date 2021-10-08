В Осло сегодня определится лауреат Нобелевской премии мира

Список номинантов на премию мира — в этом году их больше трёх сотен — традиционно держится в секрете. Некоторые фамилии и названия организаций, которые претендуют на эту награду, тем не менее, просочились в прессу.

В числе претендентов на престижную премию есть оппозиционеры из России и Белоруссии, это соответственно Алексей Навальный и Светлана Тихановская. На Нобелевскую премию мира номинирована шведская экологическая активистка, одна из самых известных борцов с изменением климата Грета Тунберг. Компанию ей составила бывшая журналистка французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» Зейнеб эль Разуи. В списке номинантов и организации, которые отстаивают права журналистов, такие как «Репортёры без границ» и «Комитет защиты журналистов».

Между тем букмекерские агентства отдают явное преимущество Всемирной организации здравоохранения. Двухлетняя борьба с ковидом дает все основания считать ВОЗ лидером среди номинантов. Нобелевская премия, напомним, составляет 10 миллионов шведских крон или больше одного миллиона долларов.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН. Её отметили за усилия в борьбе с голодом и вклад в достижение мира в зонах конфликтов.