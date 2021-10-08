Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской обл. выросло до 14. Как сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба главы региона, случаи отравлений метанолом зафиксированы в трех районах Медики составляют списки всех, кто накануне мог употреблять спиртное вместе с погибшими или отдельно. Накануне губернатор региона Денис Паслер обратился к жителям обласи с призывом воздержаться от покупки

алкоголя. В точках его продажи ведутся проверки, чтобы выявить контрафакт. Между тем, как передает ИФ, следственные органы задержали троих местных жителей по подозрению в нелегальном производстве и сбыте спиртосодержащей жидкости. В суд поданы ходатайства об аресте задержанных.